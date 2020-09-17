شكرا لقرائتكم خبر عن الرى تعلن تجهيز 12 بئر حكومى جديد تعمل الطاقة الشمسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن قطاع المياه الجوفية بوزارة الموارد المائية والرى الانتهاء من تجهيز 12 بئر حكومى جديد بالطاقة الشمسية ويتم العمل حاليا فى تشغيل وتجهيز آبار أخرى بالطاقة الشمسية ضمن خطة لتشغيل 32 بئر حكومى بالطاقة الكهربائية والطاقة الشمسية ).

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أوضح القطاع فى بيان له أنه تم أول امس البدء فى تجهيز موقع بئر (الخضاروة 1 الحكومى ) بقرية الحارة بالواحات البحرية، أول الابار المزمع تجهيزها بالطاقة الشمسية ضمن عملية تجهيز 9 آبار بالطاقة الشمسية بديلا عن تشغيلها بالسولار منذ عدة سنوات.

وأكد قطاع المياه الجوفية أن الهدف من تحويل الآبار من الكهرباء إلى الطاقة الشمسية ليس فقط تخفيض الأعباء المالية المطلوبة لتشغيل وصيانة الابار بالطاقة التقليدية "الديزل" بل لأن الطاقة الشمسية مصدر لا ينضب، بالاضافة الى انخفاض مصروفات الصيانة والمحافظة على البيئة والتحكم في عدد ساعات التشغيل بصورة طبيعية و منع السحب الجائر من الخزان الجوفى، حيث أن البئر يعمل فقط أثناء فترات سطوع الشمس التى تتراوح ما بين 8 الى 10 ساعات يومياً على مدار العام صيفاً وشتاء.