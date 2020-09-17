شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة أشهر مجذوب للسيدة زينب صاحب مقولة "يا ميه العطشان يا ست يا كريمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الشيخ إبراهيم بيومى، إمام وخطيب مسجد السيدة زينب، وفاة أشهر "مجذوب" بمسجد السيدة زينب، كما يطلق عليه ويدعى محمد السماك، أمس، حيث ضجت صفحات التواصل الاجتماعي فيس بوك التابعة لمحبي آل البيت وأتباع الطرق الصوفية، برسائل تنعى فيه الراحل مؤكدين أنه كان محبا لآل البيت، وأنه ظل سنين طوال يخدم مريدى مسجد السيدة زينب، مواظبا على تقديم الطعام لهم يومياً بتوزيع "العيش والطعمية".

وللراحل كلمات شهيرة كل من زار مسجد السيدة زينب يسمعها منه، كما كان يعلو صوته عبر أثير الإذاعة عند نقل احتفاليات وزارة الأوقاف أو الأمسيات الدينية، حيث كان يعلوا صوته "يا ميه العطشان يا ست يا كريمة يا بنت السادة الكرام واللي وقف أمام جنابك عمره ما انضام".

كما اشتهر الراحل بمقولة "الفاتحة لحضرة السيدة زينب أم النور بحر النور والله نور مولاتي من نور سيدنا الرسول، نور حضرتها من نور حضرة ستنا البتول يا نور من أنوار سيدنا النبي يا ست".

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كذلك من مقولاته "محروسة مصر بيهم لولا هما ما بقت الأمة، هم أهل الشفاعة..شفاء من كل داء..دول أحياء دول أهل البيت من تعلق بهم نجا ومن تخلف عنهم هلك".

فيما نعى الشيخ أحمد البهى، إمام وخطيب مسجد سيدى على زين العابدين، وإمام مسجد السيدة زينب السابق، الراحل على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك قائلاً :الكلام اللي طالع من قلب واحد لا بيقرا ولا يكتب فطرته سليمة .... الكلام ده ميعرفهوش كتير من المتعلمين وبتوع الدكتوراه والماجستير ...الكلام ده اللي مبيعرفش يقوله كتير من المشايخ عشان مش حاسين بيه ...الكلام اللي بيطلع من قلب فيه محبة صادقة وبس ....اللي بيقول الكلام ده ربنا توفاه النهارد..الله يرحمك يا عم محمد السماك.