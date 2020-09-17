شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الجامعة اليابانية يعلن الحد الأدنى للالتحاق بالهندسة والدراسات الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أحمد الجوهرى رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا ببرج العرب، إن الحد الأدنى للالتحاق بالجامعة هو حصول الطالب على مجموع 80% بالثانوية العامة بشعبة علمي الرياضة، وذلك للالتحاق بكلية الهندسة، و75% لشعبتي علمي الرياضة والعلوم و70% للقسم الأدبي للالتحاق بكلية الدراسات الدولية.

Advertisements

وأضاف في حواره مع الإعلامية جومانا ماهر مقدمة برنامج "صباح الخير يا مصر"، عبر القناة الأولى، الفضائية المصرية، وon e، أن الجامعة حكومية وتشهد تعاون الجانب الياباني مع مصر فيها، موضحًا أن بها نائبي رئيس جامعة يابانيين و10 أساتذة وخبراء يابانيين يعملون فيها بصفة دائم و100 أستاذ زائر على مدار العام في زيارات قصيرة تتراوح ما بين أسبوع إلى 3 أشهر.

وتابع: "عندما قلت للسفير الياباني السابق إنني سننهي إنشاءات الجامعة اليابانية في أواخر 2020 بالرغم من أننا بدأناها في عام 2017، قال لي إن هذا الأمر غير معقول"، مشيرًا إلى أن مساحة ما افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأمس تبلغ نحو 97 ألف متر مربع، كما أن مصمم الجامعة ياباني، وأن التصميم ييستطيع تلبية احتياجات أي جامعة عالمية لمدة 200 سنة على الأقل، وهو ما يعني أن الجامعة ستتجنب أي عشوائية.