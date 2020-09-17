شكرا لقرائتكم خبر عن عظمة روحية.. تربى 3 أبناء ذوى احتياجات خاصة بعد هروب الزوج من المسئولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "الحاجة روحية سيدة مصرية من سيدات الزمن الجميل في العقد السادس من عمرها، منهم 25 عاما قضتهم في تربية أولادها الثلاثة من ذوي الاحتياجات الخاصة، ومهندس بعدما ترك زوجها المنزل واختفى بسبب أبنائهما المعاقين.

كاميرا الخليج 365 التقت الست روحية، في منزلها الصغير بقرية منشأة السادات بمحافظة المنوفية.. الشيخوخة ومآسى الحياة بدت على وجهها المرهق من فرط تربيتها لثلاثة معاقين ذهنيا.

فى البداية قالت روحية:" ربنا رزقني بأربعة أولاد منهم ثلاثة معاقين وهذا قدر ربنا ورزقه لنا ولن ارفض هذا الرزق ولن أفرط فيه، مهما كانت الأسباب فهم فلذة كبدي تركهم والدهم منذ أكثر من 22 سنة واختفي تماما بعد ولادتهم .".

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وتضيف:" بعد اختفائه وهروبه من تحمل المسؤلية في تربيتهم قررت أن أوهب حياتي في خدمتهم فهم يستحقون ذلك .

وتضيف أنها تتحمل التعب والمشقة كل وقت من أجل اسعاد أولادها المعاقين ذهنيا

فهي تذهب بهم الي كل مكان فهم حياتها رغم تعبها في تربيتهم ولا تتركهم في المنزل خوفا عليهم لانهم عندما يخرج منهم أحد من البيت لا يعود اليه مرة ثانية الابعد البحث عنه في كل أرجاء القرية وهي تقوم أيضا بتنظيفهم وغسل ملابسهم واعداد الطعام لهم إضافة الي مشقة وتعب العمل في الغيط

وفي نهاية حديثها قالت الست روحية، "أنا عايزه أعيش الأيام القليلة لي في هذه الدنيا عيشة كريمة ولا أريد من أحد أي مساعدات مالية.