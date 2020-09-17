شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير العدل بإشاء مكتب شهر عقارى بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير العدل، بعد الاطلاع على القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى، والتوثيق والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية، بتعيين عدد مكاتب التوثيق، ومقر كل منها واختصاصه ومنها مكتب توثيق الجيزة.

ينشأ فرع للتوثيق باسم "فرع توثيق المركز التكنولوجي "بحي جنوب الجيزة يتبع مكتب الشهر العقاري والتوثيق بالجيزة، ويكون مقره المركز التكنولوجى بالجيزة بمجمع المصالح الحكومية، ويقوم بأعمال التوثيق المختلفة فيما عدا ما استوجب القانون إجراءه أمام دائرة الاختصاص المكاني أو النوعي فيظل انعقاد الاختصاص بشأنه لمكتب توثيق الجيزة .