شكرا لقرائتكم خبر عن "الهجرة" تنظم لشباب المصريين الدارسين بالخارج زيارة قاعدة جوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى إطار مبادرة "شباب الدارسين بالخارج" التى أطلقتها وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وبحضور السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الهجرة، نظمت وزارة الهجرة بالتعاون مع وزارة الدفاع، زيارة إلى إحدى القواعد الجوية لوفد شبابى من الدارسين بالخارج، المتواجدين في مصر حاليا لتحقيق معايشة ليوم في حياة طيار.

وتضمنت الزيارة عرضًا توضيحيًا للقاعدة، مع تقديم شرح واف عما وصلت إليه قواتنا الجوية من استعداد قتالي عالي ومهارة فى استخدام أحدث وسائل الطيران العسكري ونظم القيادة.

كما تضمنت الزيارة أيضًا مشاهدة استعراض لعدد من أحدث الطائرات العسكرية المنضمة لقواتنا وكيفية إقلاعها وهبوطها، ومحاكاة يوم عملى فى حياة الطيار المقاتل والمهندسين والفنيين المقاتلين الذين يتمتعون بقدرة فائقة على استخدام هذه الطائرات الحربية باختلاف أنواعها فصنعوا بها البطولات.

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ووجهت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم الشكر للقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربى، على الدعم الدائم لأنشطة الوزارة، موضحة أن زيارة قاعدة جوية فى هذا التوقيت تستهدف تعريف شبابنا الدارسين بالخارج بما وصلت إليه الكفاءة القتالية لأبناء القوات المسلحة المصرية خاصة فى ظل التحديات التى تواجه الدولة، إضافة إلى حربنا الحالية ضد الإرهاب الغاشم، مؤكدة أن جيش مصر هو جيش العزة والكرامة وهم حماة هذا الوطن من قوى الشر والظلام وحائط الصد ضد المؤامرات التى تحاك له.

وأضافت وزيرة الهجرة أن شبابنا الدارسين فى الخارج، يضطلعون بمسئولية كبيرة تجاه وطنهم الأم مصر، وهى تفنيد كافة الشائعات التى يتم الترويج لها وتداولها بالخارج، وذلك لأنهم يمثلون الدبلوماسية الشعبية والقوة الناعمة فى دعم بلدهم وقضاياها خارجيًا، بما يعود عليها بالنفع والتقدم والرقى .

وفى نهاية الزيارة، أعرب وفد شباب الدارسين بالخارج عن انبهارهم بكل ما شاهدوه فى القاعدة الجوية وما استمعوا له من شرح وتوضيح حول أنواع الطائرات الحربية وتجهيزاتها، وأكدوا فخرهم واعتزازهم بأبناء القوات الجوية المصرية وما يتمتعون به من مهارة وكفاءة قتالية مميزة تجعلهم فى مركز متقدم وسط نظرائهم فى دول العالم، لافتين إلى أنهم سيكونون خط الدفاع الأول عن الدولة المصرية وجنودها بالخارج، وجاهزون للرد على أى شائعات ضد وطنهم وتفنيدها أولا بأول.