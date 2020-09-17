لاستخراج بطاقة الرقم القومي.. الداخلية توجه مأموريات لـ 10 أشخاص من كبار السن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:
وجهت وزارة الداخلية مأموريات من قطاع مصلحة الأحوال المدنية لاستخراج بطاقات الرقم القومي لعدد من المواطنين بمحال إقامتهم.
وحرصا من الوزارة على إعلاء قيم حقوق الإنسان أوفد قطاع الأحوال المدنية مأمورية لـ 10 حالات إنسانية من كبار السن وغير القادرين على الحركة وذوي الاحتياجات الخاصة، وتقديم المساعدة لهم في استخراج وتجديد بطاقة الرقم القومي الخاصة بهم.
وأوفدت الوزارة مأموريات خارجية تابعة للقطاع بمحال إقامتهم، وتم عمل الإجراءات اللازمة لاستخراج بطاقة الرقم القومي الخاصة بهم وتسليمها لهم.
جاء ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين في تقديم الخدمات الجماهيرية خاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.
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