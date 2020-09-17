الداخلية تفرج عن 423 سجينا بالعفو والإفراج الشرطي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

وافق وزير الداخلية اللواء محمود توفيق على خروج 423 من نزلاء مصلحة السجون تنفيذاً لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو أو الإفراج الشرطي.

وقام قطاع السجون بعقد اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة.. حيث انتهت أعمال اللجان إلى الإفراج عن (102) نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.

كما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقي الإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم.. وانتهت أعمالها إلى الإفراج عن (321) نزيلاً إفراجاً شرطياً.

ويأتي ذلك استمرارًا لتطبيق أطر السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة لنزلاء السجون، وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع.