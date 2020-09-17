إحالة عامل للجنايات بتهمة قتل ابنته في حلوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

أمرت نيابة حلوان، بإحالة عامل ونجله لمحكمة الجنايات بتهمة قتل ابنته (شقيقة الثاني) في كفر العلو بحلوان.

وحسب التحقيقات، فإن الأب ونجله قيدا المجني عليها "ا. م" طالبة، بزعم اعتيادها على المبيت عدة أيام خارج المنزل دون إذن والدها.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين اعتديا على الضحية بالضرب المبرح، وبعصي خشبية داخل منزلهما بكفر العلو بحلوان، فلفظت أنفاسها الأخيرة.

واعترف الأب المتهم في التحقيقات بارتكاب الواقعة، قائلا: "قتلتها عشان بتبات برة وفضحتنا".