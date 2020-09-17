مخالفات البناء ووفاة "إسلام الأسترالي".. "قومي حقوق الإنسان" يعقد اجتماعه الدوري الـ 83

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة محمد فايق رئيس المجلس اجتماعه الدوري الثالث والثمانون، بتشكيله السادس بحضور السفير مخلص قطب الأمين العام وأعضاء المجلس.

ناقش الاجتماع مجموعة من الملفات والتقارير المتعلقة باستراتيجية عمله وخطته التنفيذية التي تهدف إلى تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان، وترسيخ قيمها ونشر الوعي بها، والإسهام في ضمان ممارستها.

واستعرض المجلس مشروع استراتيجية عمل المجلس "2021-2024" تحت عنوان (استراتيجية جديدة لواقع متغير)، وهو مشروع يتضمن خبرة المجلس وفق استراتيجياته السابقة، والتحديات الجديدة التي برزت علي ساحة العمل الوطني وتطلعات المجلس لسبل تعزيز واحترام حقوق الإنسان، وبعد مناقشات مستفيضة انتهى المجلس إلى الموافقة على مشروع الاستراتيجية.

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وناقش المجلس متابعته لقضية وفاة الشاب "إسلام الأسترالي" بشبهة التعذيب والتي حققتها النيابة العامة وأمرت بحبس 4 أمناء شرطة والإفراج عن ضابط شرطة بكفالة مالية.

وجدد المجلس توصياته السابقة بضرورة إعادة النظر في مطابقة تعريف جريمة التعذيب في قانون العقوبات بما هو وارد باتفاقية مناهضة التعذيب التي صادقت عليها مصر والعمل على تشكيل آلية وطنية لمكافحة جريمة التعذيب.

وتابع المجلس من خلال تقارير لجانه المعنية المناقشات حول تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء وأكد أعضاء المجلس على أهمية الإجراءات التي أعلنها رئيس الحكومة بتخفيض رسوم التصالح لكل القرى.

وناشد المجلس بضرورة إجراء المزيد من التسهيلات في تطبيق القانون ومراعاة الظروف الاجتماعية بزيادة مدد التقسيط وبخاصة في المناطق المهمشة التي تعاني من شدة الفقر.