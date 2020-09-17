رئيس الوزراء: المواطن بدأ يشعر بتغيير حقيقي في التعليم والاتصالات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الخميس، عبر تقنية "فيديو كونفرانس"؛ وذلك لاستعراض بعض القضايا، واتخاذ ما يلزم من قرارات إزاء عدد من الملفات المهمة.

وأعرب رئيس مجلس الوزراء، في بداية الاجتماع، عن تقديره للجهود التي بذلها كل من وزراء التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والاتصالات، كل في قطاعه، موجهًا لهم الشكر على العروض التي تم تقديمها، خلال افتتاح الجامعة المصرية اليابانية وعدد من المنشآت التعليمية، أمس، بتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وفي ضوء ذلك، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن المواطنين بدأوا يشعرون بتقدم ملموس في قطاعات التعليم المختلفة، والاتصالات، وبحدوث تغيير حقيقيّ؛ بفضل الجهود المُضنية التي يتم بذلها؛ لتطوير هذه القطاعات.

كما أشار رئيس الوزراء إلى أن الجامعة المصرية اليابانية، تمثل صرحًا علميًا نفخر به جميعًا على أرض مصر، وفي الوقت نفسه تعد نموذجًا للمشروعات العلمية والتعليمية الكبرى المتميزة في هذا المجال.