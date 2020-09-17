"عدم الحمل لمدة عام".. ننشر شروط وموانع التطوع لتجارب لقاح كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

حددت وزارة الصحة والسكان، والشركة المسؤولة عن إجراء التجارب السريرية على لقاحي كورونا في مصر، عددا من الشروط والإجراءات لقبول المتطوعين والمشاركة في التجارب.

وتشمل الشروط أن تتراوح الفئة العمرية للمتطوع بين 18 إلى 60 عامًا بناء على الوضع الصحي، وأن يتم التسجيل باستخدام الأوراق الرسمية (بطاقة هوية/جواز سفر)، وأن يكون مقيمًا في مصر أو لديه إقامة سارية خلال فترة التجربة، ويخضع للتقدم لتقييم أهليته للمشاركة في التجارب، والتوقيع على "الموافقة المستنيرة" قبل خوضه التجربة.

كما جرى تحديد عددٍ من الأسس التي تمنع التطوع منها الإصابة بأعراض مثل الحمى والسعال الجاف والإعياء والسيلان خلال الـ 14 يومًا التي تسبق أخذ اللقاح، ووجود حساسية تجاه بعض الأدوية، والإصابة بالتشنج والصرع، والتعرض لنقل الدم خلال 3 أشهر قبل التطعيم، وتلقي اي علاجات مثبطة المناعة، والنساء في حالة الحمل أو الرغبة في ذلك خلال فترة التجربة، والإصابة بأمراض حادة ومزمنة مثل الربو وأمراض القلب والأوعية الدموية.

كانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أعلنت السبت الماضي، بدء إجراء التجارب الإكلينيكية في مرحلتها الثالثة على لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩)، والتي تخضع للمرحلة الثالثة من التجارب الاكلينيكية، في إطار حزمة متكاملة تشمل البحوث على اللقاحات المحتملة والتعاون في مجال التصنيع حال ثبوت فعاليته، في إطار التعاون مع الحكومة الصينية، وشركة G42 الإماراتية للرعاية الصحية.

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وأوضحت الوزيرة، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أكد حرص مصر على المشاركة مع دول العالم للوصول للقاح آمن وفعال لفيروس كورونا، مشيرةً الي أن مشاركة مصر في هذه التجربة تأتي من منطلق ريادتها العلمية والبحثية في المنطقة وبالمشاركة مع العديد من دول العالم في مختلف القارات والتي تساهم جهودهم في إيجاد لقاح فعال يقي البشرية من اخطار فيروس كورونا المستجد، لافتة إلى أن تلك التجارب أطلق عليها "لأجل الإنسانية" وتتم في ٤ دول عربية وتحقّق سابقة جديدة من خلال مشاركة متطوعين في كل من (الإمارات والبحرين والأردن ومصر)، مشيرة إلى أن المستهدف من إجراء تلك التجارب 45 ألف مبحوث على مستوى العالم، وتم إجراءها على 35 ألف مبحوث حتى الآن، لافتًة إلى أنه من المفترض أن تشارك مصر في تلك التجارب من خلال 6 آلاف مبحوث، حيث سيتلقى المشاركون في تلك التجارب جرعتين من التطعيم بينهم 21 يوماً، حيث سيتم متابعة المشاركين في الدراسة لمدة عام كامل.

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