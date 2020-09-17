أخبار مصر | الشباب والرياضة: بدء تسجيل الجمعية العمومية إلكترونيا للمشاركين في انتخابات برلمان الطلائع

كتب هاني نصر العربي في الخميس 17 سبتمبر 2020 12:20 مساءً - انت الان تقراء خبر الشباب والرياضة: بدء تسجيل الجمعية العمومية إلكترونيا للمشاركين في انتخابات برلمان الطلائع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت اللجنة العليا للإنتخابات بوزارة الشباب والرياضة،صباح اليوم الخميس، عن بدء تسجيل أعضاء الجمعية العمومية المشاركين في إنتخابات برلمان طلائع مصر، بمسرح المدينة الشبابية بأبي قير بالإسكندرية بمشاركة ٣٠٠ مشارك ومشاركة ممثلين للهيئات المنتخبة واللجان النوعية علي مستوي المحافظات.

في ذات السياق تنطلق فعاليات العُرس الإنتخابي بالتصويت الالكتروني،بعد الإنتهاء من تسجيل الجمعية العمومية،تعلن النتيجة النهائية بعد الإنتهاء من عملية التصويت مباشرة.