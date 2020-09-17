شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا النقل والري يبحثان حل مشكلة 6 محاور علي النيل (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، والدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، الخميس، اجتماعاً مشتركاً عبر تقنيه الفيديو كونفرانس وبحضور القيادات التنفيذية بالوزارتين لبحث سبل دفع المشروعات المشتركة بين الجانبين.

ناقش الاجتماع سرعة إنجاز أعمال التطوير والتأهيل التي تقوم بها أجهزة وزارة الري في المجاري المائية المتقاطعة مع محاور النيل التي تنفذها وزارة النقل، حيث يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأكد وزير النقل أهمية تكثيف أعمال تبطين الترع والمصارف التي تتقاطع مع محاور النيل وكذلك رصف الطرق الأسفلتية على جانبها، خاصة مع الأهمية الكبيرة لهذه المحاور في تسهيل الحركة وخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة، والربط بين شبكة الطرق شرق وغرب النيل.

ووجه وزير الري بسرعه البدء الفوري في أعمال التأهيل اللازمة للمجاري المائية المتقاطعة، وتشمل تلك تقاطعات المجاري المائية مع محاور (سمالوط، حلوان، عدلي منصور ببني سويف، ومحور قوص- نقادة، ومحور كلابشة بأسوان)، وذلك للاستفاده من المظهر الجمالي لتلك المجاري المائيه مع المحاور المتميزة المنفذة لخدمة أهالي تلك المحافظات، مشيرا إلى أنه سيتم تأهيل جميع الترع عرض قاع أقل من 6 أمتار والمتقاطعة مع تلك المحاور وبالفعل جاري العمل في بعض هذه الترع وسيتم تدبير الاعتمادات الماليه للترع المتبقية وسيتم البدء في تأهيلها في أسرع وقت ممكن.

وتم مناقشة آخر المستجدات الخاصة بالتنسيق مع هيئة ميناء الإسكندرية والشركات أصحاب الأراضي المتداخلة مع مشروع تطوير وتوسعه الميناء الصادر بشأنها قرار السيد رئيس الوزراء، كما اتفق الجانبان على استمرار التنسيق بشأن التوسعات الخاصة بكوبري المنيب على نهر النيل والتي يتم تنفيذها في إطار الخطة الشاملة لوزارة النقل لتطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى وبما يساهم في سرعة إنجاز المشروع بالتزامن مع إزالة أي معوقات خاصة بمجرى النهر.

وفي ختام الاجتماع أكد الوزيران ضرورة hستمرار التعاون والتنسيق لسرعه انهاء كافه المشروعات للاستفاده من الاستثمارات المخصصه وتحقيق التنمية المنشودة

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