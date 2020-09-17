شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يوجه بإعادة رصف مدخل «كفر صقر» بعد الانتهاء من توصيل الغاز الطبيعي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، بإعادة رصف وتجميل مدخل مدينة كفر صقر بعد الانتهاء من أعمال الحفر الخاصة بتوصيل الغاز الطبيعي للمدينة، وذلك لفتح الطريق أمام السيارات وعبور المواطنين، وتحقيق السيولة المرورية المطلوبة، وإعادة الوجه الجمالي والحضاري لمدخل المدينة.

ومن جانبها، أكدت المهندسة سلوي سامي، مديرة هيئة الطرق والكباري بالشرقية، أنه تم البدء في أعمال كشط طبقات الأسفلت بمدخل مدينه أبوكبير بطول 2.5 كم، تمهيدا لأعمال الرصف بتكلفة مالية 5 مليون و250 ألف جنيه، وذلك طبقاً للمعايير والمواصفات الفنية والهندسية لرصف الطرق، مشيرة إلى أن مداخل المدن والقرى هي الواجهة الأولى التي تعطي انطباعا وصورة ذهنية جيدة عن المركز لدى زوارها.

وأضافت أنه جاري استكمال رصف ميدان متولي سعد حتى الطريق الدائري بمدينة أبوكبير بطول 1 كم، وبتكلفة 3 مليون جنيه، وذلك في ضوء خطة المحافظة لإعادة تطوير ورفع كفاءة الطرق ومداخل مدن المحافظة.