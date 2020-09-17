شكرا لقرائتكم خبر عن زحام شديد أمام محكمة شبين الكوم في أول أيام التقديم لانتخابات مجلس النواب (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد محيط محكمة شبين الكوم الكلية بمحافظة المنوفية، زحامًا غير مسبوقًا وتجمهر عدد من المرشحين المحتملين لمجلس النواب وأنصارهم، وذلك بالتزامن مع انطلاق اليوم الأول لفتح باب تلقي طلبات المرشحين لمجلس النواب عن محافظة المنوفية.

ودفعت مديرية أمن المنوفية برئاسة اللواء أحمد فاروق القرن مدير الأمن، بعدد من رجالها وقواتها لمحاولة تنظيم الزحام، خاصةً وأن الأعداد تسببت في غلق الشوارع المؤدية لمحيط المحكمة، دون وجود لأية إجراءات احترازية أو وقائية من جانب المرشحين وأنصارهم المتواجدين بمحيط المحكمة.

فيما اتخذت المحكمة كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المُستجد، وذلك بدءً من دخول المرشح من بوابة المحكمة وحتى الوصول إلى القاعة التي سيتم فيها استقبال أوراق ترشحه، وذلك بالتشديد على ضرورة ارتداء الكمامة الواقية وقياس درجات الحرارة والالتزام بالتباعد الاجتماعي والمسافات الآمنة، مع وضع علامات إرشادية بدايةً من دخول المبنى وحتى الوصول إلى قاعات الانتظار.

ويتولى موظفو المحكمة منح المرشح رقمًا ويلتزم به داخل القاعة من خلال أدوار مُحددة، منعًا للتكدس والزحام، وضرورة أن يلتزم كل مرشحًا بدوره حتى نهاية استكمال تلقي الطلبات.

يذكر أن قام عدد من أنصار المرشحين بالمبيت أمام مبنى محكمة شبين الكوم بالمنوفية، وذلك لضمان دخول مرشحيهم في المقدمة من أجل الحصول على الأرقام الأولى في كشف المرشحين.

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