شكرا لقرائتكم خبر عن مبيت في الشارع وزحام ومشاجرات بين أنصار مرشحي «النواب» أمام محكمة بنها (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت محكمة بنها الابتدائيه مشادات ومشاجرات ومبيت لأنصار المرشحين أمام محكمة بنها الابتدائية، حيث توافد العشرات من المرشحون المحتملون وتجمعات لهم منذ الساعات الأولى من صباح يوم الترشيح، حيث قام بعضهم بالمبيت أمام أبواب المحكمه انتظارا لفتح باب الترشح في التاسعه صباحا، بهدف الحصول على أرقام متقدمه في كشوف التقديم وسط ارتفاع عدد المرشحين.

وتوافد المرشحون ومحاميهم للتقدم بأوراقهم وفقا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات وتسابق المرشحين في الإصطفاف والدخول لمقر المحكمة للحصول على الأرقام الأولى بجداول الدوائر الانتخابية بمختلف مراكز المحافظة.

شهد محيط المحكمه مشاجرات ومشاحنات بين أنصار المرشحين وصلت للتشابك بالأيدي في الشارع المقابل للمحكمة، وتمكنت قوات الأمن من فض المشاجرات وتفريق أنصار المرشحين.

زحام ومشاجرات بين انصار المرشحين امام محكمة بنها

زحام ومشاجرات بين انصار المرشحين امام محكمة بنها

زحام ومشاجرات بين انصار المرشحين امام محكمة بنها

زحام ومشاجرات بين انصار المرشحين امام محكمة بنها

زحام ومشاجرات بين انصار المرشحين امام محكمة بنها

زحام ومشاجرات بين انصار المرشحين امام محكمة بنها