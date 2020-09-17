شكرا لقرائتكم خبر عن استقالة أمين العمال بـ«مستقبل وطن دمياط» احتجاجا علي عدم ترشيح الحزب له والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم رجل الأعمال حسن عبدالوهاب عيسي، أمين العمال والفلاحين بحزب مستقبل وطن، بمحافظة دمياط، باستقالته من الحزب، وذلك احتجاجا على عدم ترشيح الحزب له رغم إبداء رغبته في الترشح، معلنا ترشحه مستقلا على أحد مقعدي الدائرة الثانية والتي تضم فارسكور والزرقا وكفرسعد.

وحصلت «المصري اليوم» على نص الاستقاله، والتي جاء فيها: «لقد قضيت في حزب مستقبل وطن سنوات شرفت فيها بالعمل معكم وافتخر دوما بكم.. وكنتم بالنسبة لى كاسرة واحدة مترابطة متماسكة وكنتم لى اخوة وابناءا واصدقاءا والآن وقد وقع اختيار الحزب على مرشحين أفاضل من السادة الزملاء من قيادات الحزب بعد أن عقدت العزم والنية للترشح لانتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠ عن المقعد الفردى للدائرة الثانية فكان لزاما علينا أن نرفع الحرج عن كافة أعضاء وقيادات الحزب ممن كانوا داعيين لنا وان اتقدم باستقالتى من منصبى كامينا للعمال والفلاحين عن حزب مستقبل وطن بمحافظة دمياط».

وتابع: «أعلن للجميع انى قد عقدت العزم والنية على الترشح لانتخابات مجلس النواب على المقعد الفردى للدائرة الثانية مستقل».

كانت «المصري اليوم» حصلت على خطابات أرسلها حزب مستقبل وطن بمحافظة دمياط لرئيس لجنة الانتخابات يعلن خلالها ترشيح سمير التلباني ابن قرية الوسطاني بمركز كفرسعد والنائب الأسبق بمجلس الشوري مجدي البساطي ابن مدينة فارسكور على الدائرة الثانية التي تضم فارسكور والزرقا وكفرسعد.

وقرر الحزب ترشيح رجل الأعمال أيمن رخا ابن مدينة كفرالبطيخ على الدائرة الاولي وتضم بندر ومركز دمياط ورأس البر ودمياط الجديدة وكفرالبطيخ، ولم يرشح الحزب مرشحا ثانيًا للدائرة الأولي نظرا لقيام حزب الشعب الجمهوري بضم وترشيح محمد سامي سليمان.

وتشير التوقعات لتزايد احتمالات ترشيح الحزب لبعض الوجوه منهم النائبين الحاليين محمد الحصي أمين حزب مستقبل وطن بالمحافظة والدكتور أسامة العبدورحاب موسي وإيفا والدكتورة هناء فاروق عن المراة على القائمة.

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يذكر أن محافظة دمياط تاتي ضمن محافظات المرحلة الثانية والمقرر إجراء الانتخابات فيها نوفمبر المقدل، وتشير التوقعات لاشتعال المعركة الانتخابية في المحافظة لوجود مرشحين لهم ثقل شعبي وخبرة انتخابية كبيرة.