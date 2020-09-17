شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تشارك دول العالم الإحتفال باليوم العالمى لحماية طبقة الأوزون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تشارك مصر دول العالم الإحتفال باليوم العالمى لحماية طبقة الأوزون، الذي يحتفل به في 16 سبتمبر سنويا، والذى يقام هذا العام تحت شعار «الأوزون من أجل الحياة»، ويتزامن مع مرور 35 عاما من العمل على حماية طبقة الأوزون، والذى يعد أول عمل جماعي في مجال حماية البيئة يشترك في تنفيذه كل دول العالم، وهو ما يجعله نموذجا يحتذى به في سائر الاتفاقيات البيئية الأخرى.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، في بيان، أن الوزارة ووحدة الأوزون التابعة لها تولى قضية الحفاظ على طبقة الأوزون اهتماما كبيراً، فمصر لها دور هام في المفاوضات الخاصة بالاتفاقيات البيئية الدولية، فقد كان لمصر دوراً أساسياً في توقيع إتفاقية ﭬيينا عام 1985 والتى انبثق عنها بروتوكول مونتريال الذي تم توقيعه في 16 سبتمبر عام 1987.

كما تعد مصر الدولة السابعة في ترتيب الدول الموقعة والمصدقة على هذا البروتوكول والذى حاز على إجماع دول العالم، وقد حظيت مصر بثقة الدول أطراف البروتوكول، حيث تم اختيار الدكتور عمر العرينى لتولى مسئولية إدارة الصندوق المتعدد الأطراف لأول عشر سنوات من إنشاءه وهو الصندوق المسؤول عن التمويل اللازم لتقديم الدعم المادي والفني للدول النامية بهدف مساعدتها على الوفاء بالتزاماتها في التخلص من استخدام المواد المستنفدة لطبقة الاوزون وفقاً للجداول الزمنية التي يحددها بروتوكول مونتريال.