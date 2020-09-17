شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يصل الغردقة لافتتاح مسجدين بالبحر الأحمر غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يصل الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، محافظة البحر الأحمر، لافتتاح مسجدين بالمحافظة، غدًا الجمعة، وذلك في إطار خطة الوزارة لافتتاح 71 مسجدًا من تنفيد الوزارة في اليوم نفسه.

وأكد بيان، اليوم الخميس، أنه سيتم فرش 7 مساجد بالمحافظة، إضافة إلى توزيع طنين من لحوم صكوك أضاحي الأوقاف على الأسر الأولى بالرعاية بالمحافظة، كما يتفقد وزير الأوقاف، ومحافظ البحر الأحمر، بعض مشروعات الأوقاف بالمحافظة، ويناقشان دعم التعاون في المشروعات المشتركة.