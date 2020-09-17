شكرا لقرائتكم خبر عن محيى الدين يتحدث في جامعة المستقبل عن «اقتصاد العرب» الأحد المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار يلقي الدكتور محمود محيى الدين، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة، لأجندة التمويل محاضرة يوم ٢٠ سبتمبر المقبل بعنوان «اقتصاد العرب في عالم شديد التغير». وقالت الدكتورة شيرين الشواربي، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة المستقبل، التي تنظم اللقاء مع محيى الدين، عبر تطبيق زووم، إن المحاضرة هي الثالثة ضمن سلسلة لقاءات ينظمها منتدى سياسات المستقبل بالكلية عن «أوضاع العرب في ٢٠٢٠ وما بعدها». يعقد اللقاء في الواحدة بعد الظهر، ويستغرق ساعتين. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 101,500

تعافي 86,549

وفيات 5,696

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