شكرا لقرائتكم خبر عن «تذكرتك» و«حادثة» و«اكتشف مصر»..التطبيقات الفائزة بجائزة مصر للخدمات الحكومية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أسماء الفرق الفائزة بجائزة مصر لتطبيقات الخدمات الحكومية، حيث قامت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بتقديم الجائزة للفرق الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى في حفل مصغر عقدته الوزارة لإعلان أسماء الفائزين.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن عملية التقييم تمت وفقًا لعدد من المعايير تضمنت فهم المشكلة ووضوح الهدف من التطبيق، مع فهم السوق، القطاع، الفئة المستهدفة، الحل المقترح والقيمة المضافة منه، إضافة إلى مدى حداثة الفكرة ودرجة الابتكار والتفرد، وجدوى التطبيق وسهولة التنفيذ ونموذج العمل والمردود والعائد من التطبيق ومؤشرات النجاح.

وأكدت «السعيد» حرص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على تأييد فكر التحول الرقمي وتشجيعه ودعم المواهب الشابة من خلال مشروعها رواد 2030، متابعه أن تكريم التطبيقات الفائزة يمثل جني لثمار العمل والجهد المبذول النابع من الطاقة الشبابية الهائلة، حيث تم تكريمهم على ما تحقق من إنجازات ملموسه لتقديم حلول إبداعية تتيح الخدمات الحكومية الرقمية بطرق بسيطة في أي وقت وأي مكان لجميع المواطنين.

وأضافت «السعيد»، أن التطبيقات الفائزة حصلت على جوائز مادية مع تقديم فرص احتضان من جانب مشروع رواد ٢٠٣٠ لها ستسهم في مساعدة الشباب بإنشاء تطبيقات أكثر احترافية وتتسم بالجودة، متابعة أن الفترة القادمة ستشهد تقديم الدعم الفني فضلًا عن الدعم المؤسسي والقانوني لتلك الفرق الفائزة.

جدير بالذكر أن تطبيق (تذكرتك) الخاص بقطاع (النقل والمواصلات) الفائز بالمركز الأول تتناول فكرته تطوير حلولاً تقنية ذكية وسريعة وغير نمطية لحجز رحلات القطارات والمترو وهيئة النقل العام، بما يسهم في تيسير الخدمة للمواطنين وتوفير الوقت والجهد، حيث يسهل التطبيق للمواطن استخدام وسائل المواصلات كافة باستخدام qr كود وشحن الرصيد الخاص به بالطريقة المفضلة لديه، كما يسهل لجهات النقل سواء أكانت شركات أو هيئات لمتابعة حالات الخطوط بمتابعة حالات الإشغال وحالات الحجز.

تمحورت فكرة تطبيق (حصلت حادثة) الخاص بقطاعي (الصحة والداخلية) والفائز بالمركز الثاني حول إتاحة تطبيق ذكي متكامل يهدف إلى الإبلاغ عن حوادث الطرق، والعمل على تسهيل الوصول إلى المواطن في موقع الحادث وإنقاذ المصابين واتخاذ الإجراءات اللازمة، حيث يسهل عملية التواصل مع النجدة وتوصيل المعلومة لهم وموقع ونوع الحادثة تحديدًا.

كما دارت فكرة تطبيق (اكتشف مصر) الخاص بقطاع (السياحة) والفائز بالمركز الثالث، حول تطوير تطبيق يعمل على عرض أهم معالم مصر السياحية ومساعدة السائح بداية من وصوله إلى وجهته السياحية حتى مغادرته، حيث يساهم في تشجيع السياحة المباشرة أو التي على هامش المؤتمرات بما يساعد السائح في إدارة وقته واستغلال الفرصة في رؤية الأماكن السياحية حوله ومعرفة معلومات عن الأماكن السياحية التي يقوم بزيارتها، حيث يعطي للسائح مرشد افتراضي.

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وقامت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بتكريم الفرق الفائزة بالمراكز الأول والثاني والثالث، حيث تم تكريم طلاب فريق تطبيق تذكرتك والمكون من ثلاثة طلاب من جامعة عين شمس وهم ميشلين مدحت ميشيل عازر، يوسف رأفت نصري أندراوس، مايكل صفوت حنا الله بشاي، فضلًا عن تكريم ثلاثة طلاب من الجامعة المصرية للتعلم الالكتروني أعضاء فريق تطبيق «حصلت حادثة»، وهم كيرلس سمير فؤاد سعيد، كريم أحمد حلمي سيد، شادي بشرى لبيب بشاي، كما تم تكريم الفريق صاحب تطبيق «اكتشف مصر»، والممثل لجامعة حلوان والمكون من ستة طلاب وهم أحمد علاء أحمد على أحمد، بسمة حسن حامد حسن، حسن مجدي عوض كلحي، بولا إيهاب ألفي غطاس، مصطفى محمد عادل عبدالله شاهين، عبدالله أحمد حنفي حافظ .