شكرا لقرائتكم خبر عن «وإنت سايق» تعرف على وسائل «أمنك على الطريق» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار



وضعت الادارة العامة للمرور بعض النصائح والارشادات إلى قائدي السيارات على الطرق السريعة والفرعية تحت عنوان «أمنك على الطريق»، كما نشرت الادارة العامة للمرور باشراف اللواء محمود عبدالرازق مدير الاارة العامة للمرور القوات على الطريق وتتم تزويد الطرق باللوحات الارشادية مع ربط الطرق بغرفة العمليات

انتشار رجال المرور على الطرق السريعة - صورة أرشيفية

انفوجراف نصائح للقيادة الآمنة - صورة أرشيفية

انتشار رجال المرور على الطرق السريعة - صورة أرشيفية

انتشار رجال المرور على الطرق السريعة - صورة أرشيفية

رئيس حي شرق تتفقد أعمال شفط مياه الأمطار وفتح الطرق لمرور السيارات - صورة أرشيفية

انتشار رجال المرور على الطرق السريعة - صورة أرشيفية

حملات مكثفة علي الطرق السريعة لتنفيذ قانون المرور - صورة أرشيفية

حملات مكثفة علي الطرق السريعة لتنفيذ قانون المرور - صورة أرشيفية

«المصري اليوم» ترصد ابرز النصائح للقيادة الأمنة:- إحتفظ بمسافة مناسبة بينك وبين اللى قدامك «4متر لكل 10 كم سرعة».وخد بالك إنه 30% من الحوادث بسبب عدم ترك مسافة الأمان.- (إجعل إستخدامك للهاتف المحمول للضرورة).وخد بالك إنه نسبة كبيرة من الحوادث سببها إستخدام الهاتف المحمول- لما تلاقى عربية طوارئ (إسعاف شرطة أو مطافى) وسعلها الطريق وخد بالك إنها رايحة تنقذ مصاب أو تطفى حريق- خد بالك «إنه السير بدون لوحات معدنية»مخالفة جسيمة«تضعك تحت طائلة القانون.- داخل المدينة متستخدمش الأنوار العالية وخد بالك ( إنه دة بيمنع قائد السيارة في الإتجاه المعاكس من الرؤية تماماً لمدة 7 ثوانى).- خد بالك إنه إجراء الصيانات الدورية لعربيتك (هيحميك من حدوث أعطال مفاجئة،تكلفة تصليحها بيبقى أضعاف تكلفة الصيانة الدورية،دة غير إنك بتعطل الطريق).- خد بالك (لازم تزبط وضع المرايات الجانبية قبل ما تتحرك).- لو عاوز تتخطى العربية اللى قدامك، إتأكد أنه شمالك فاضى وخد بالك إنه التجاوز الخاطئ سبب أساسى في حوادث كثير.- إستخدم الإشارات الضوئية الجانبية قبل ما تدخل بالعربية يمين أو شمال (وخدبالك إنه دة لازم يبقى بوقت كافى لتنبيه العربية اللى وراك).- خد بالك وإنت سايق في أوقات «سوء الأحوال الجوية» ( هدى السرعة – حافظ عالتهوية داخل العربية عشان الشبورة- إتأكد من كفاءة مساحة الزجاج إستخدم أضواء العربية للتنبيه وقت الضباب).