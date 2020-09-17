شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير 30 محضر مخالفة لقانون العمل والسلامة والصحة المهنية بالبحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أصدرت مديرية القوي العاملة بالبحر الأحمر، خلال شهر أغسطس الماضي 7 تراخيص عمل لأجانب الذين يعملون بعدد من القطاعات بالمحافظة، كما تم تجديد 9 تراخيص عمل لآخرين.
وأكد سعيد عبدالراضى، مدير عام المديرية في بيان صحفي، إلى أنه خلال أغسطس الماضي، قامت المديرية بعمل زيارات تفتيشية، من خلال مفتشى العمل على 612، منشأة لمراقبة تطبيق قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وأسفر التفتيش عن تحرير 20 محضراً، وفى مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 110 منشآت لضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، كما أسفر التفتيش عن تحرير 10 محاضر سلامة وصحة مهنية، بالاضافة لمتابعة 76 منشأة لضمان تطبيقها للإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).
وأضاف عبدالراضي، أن المديرية تلقت 127 شكوى علاقات عمل، تم تسوية 92 منها ودياً في مواقع العمل من قبل مفتشي العمل بالمكاتب التابعة للمديرية، وتم إتخاذ إجراء قانوني تجاه 22 شكوى، وتبقى 13 شكوى ما زالت تحت البحث والدراسة.
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