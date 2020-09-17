شكرا لقرائتكم خبر عن «البيئة» تكرم الفائزين في مسابقة «الأوزون» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في إطار الاحتفال بيوم الأوزون العالمى، كرمت الدكتورة إيناس أبوطالب، الرئيس التنفيذى لجهاز شؤون البيئة وأعضاء اللجنة الوطنية للأوزون، عددا من الفائزين في المسابقة التي أطلقتها وحدة الأوزون للتوعية بموضوعات حماية البيئة بصفة عامة، وطبقة الأوزون بصفة خاصة، ولاكتشاف المواهب الفنية من خلال تشجيع المشاركين من الأطفال والشباب ومن ذوى الاحتياجات الخاصة.

جاء ذلك تزامنا مع مشاركة مصر دول العالم الاحتفال باليوم العالمى لحماية طبقة الأوزون، والذى يقام هذا العام تحت شعار «الأوزون من أجل الحياة»، ويتزامن مع مرور خمسة وثلاثين عاما من العمل على حماية طبقة الأوزون، والذى يعد أول عمل جماعي في مجال حماية البيئة، يشترك في تنفيذه كل دول العالم، وهو ما يجعله نموذجًا يحتذى به في سائر الاتفاقيات البيئية الأخرى.