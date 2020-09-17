شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مخزنين للأسمدة بدون ترخيص بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
نظمت الوحدة المحلية لمدينة المنيا حملة تموينية مكبرة على الأسواق والمحال التجارية، لإحكام الرقابة على الأسواق والتأكد من مدي صلاحية التراخيص الخاصة بالمنشآت، والتحقق من مزواله الأنشطة التجارية وفقا للقانون، بالتعاون مع إدارة التموين ومباحث التموين والطب البيطري والصحة، الجهات المعنية، وذلك بهدف التصدي بكل حسم للمخالفين من خلال اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بضرورة المتابعة الميدانية من خلال تنظيم الحملات الرقابية بصفة دورية ومستمر، والعمل على رصد المخالفات ومتابعة الحالة العامة بالشوارع والاحياء الداخلية للمدينة وبكافة القطاعات الخدمية والأنشطة التجارية.
من جانبه، أوضح العقيد محمد صلاح رئيس المدينة، أن الحملات شملت المرور على كافة المحال التجارية وأماكن عرض وبيع متطلبات المواطنين، واسفرت الحملات عن تحرير 19 مخالفة تموينية، تنوعت المخالفات بين عدم وجود شهادات صحية، عدم توافر الاشتراطات البيئية والصحية، عدم توافر الاشتراطات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية، عدم الإعلان عن اسعار المنتجات، بالإضافة لضبط 69 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية ومنها كمية غير صالحة للاستهلاك الادمي.
وأضاف انه بجانب الحملات التموينية والتفتيشية على المحال التجارية تم ضبط مخزنين لأسمدة مدعمة ومخصبات زراعية، حيث تم التحفظ على كميات من الأسمدة وتحرير محضر بالواقعة لإدارة منشأه بدون ترخيص ومزاوله نشاط بدون علم الجهات المعنية.
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