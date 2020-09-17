شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل تنظيم دورات توعية بيئية للعاملين في قطاع الغوص بالبحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية بالبحر الأحمر، بالتعاون مع الاتحاد المصري للغرف السياحية، تنظيم دورات توعية بيئية للعاملين في القطاع، مدعمة من وزارة السياحة والآثار، وبرنامج دعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني (TVET) الممول من الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي.

وأكدت الغرفة أن هذه الدورات تأتى في إطار سعى الغرفة الدائم لرفع مستوى الوعي البيئي ونشر الممارسات البيئية الصحيحة، وإيضاح طرق وكيفية الحد من التأثير السلبي، الذي من الممكن أن يسببه مركز الغوص، واليخوت اليومية أو المحترفين على بيئة البحر الأحمر.

وشددت الغرفة على أن هذه الدورة إلزامية لجميع العاملين بمحافظتي جنوب سيناء، والبحر الأحمر.

كانت غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية دعت أعضائها للانضمام ليوم التنظيف العالمى في البحر الأحمر، إحتفالاً باليوم العالمى للتنظيف الموافق السبت 19 سبتمبر 2020.

وأطلقت الغرفة تلك المبادرة لتنظيف البحر الأحمر، في عدد من المدن، منها دهب من مخلفات البلاستيك والمواد الضارة، التي تؤثر على البيئة البحرية، ودعت كافة المهتمين إلى المشاركة في الحدث والانضمام لفرق العمل.

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