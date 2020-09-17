شكرا لقرائتكم خبر عن بتخفيضات تصل 20%.. مصر للطيران تطلق حملة تشجيعية للسفر على الرحلات الدولية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تيسيرًا على عملائها، وفي ضوء الاهتمام بمنحهم المزيد من خيارات السفر، وتحفيزهم على العودة مرة أخرى للإستمتاع بالطيران وتجارب السفر في ظل الإجراءات الإحترازية المتبعة، أعلنت مصر للطيران عن إطلاق حملة تشجيعية تحت عنوان «مش حنبطل نسافر» والتي توفر للعملاء تخفيضات على تذاكرهم الدولية، بنسب تصل إلى 20 %.

وأوضحت الشركة، أنها وفرت لعملائها إمكانية سداد قيمة رمزية من تكلفة تذاكر سفرهم مقدمًا في صورة قسائم شراء بثلاث شرائح توفر نسب التخفيض التالية (الشريحة الاولي ب 300 جنيه تتيح للراكب 10% تخفيض على ثمن التذكرة، الشريحة الثانية ب 500 جنيه، تتيح للراكب 15% تخفيض على ثمن التذكرة، أما الشريحة الثالثة بـ 700 جنيه تتيح للراكب 20% تخفيض، على ثمن التذكرة، وذلك على الرحلات الدولية المباشرة لمصر للطيران.

ويمكن للعملاء شراء القسائم في الفترة من 20 سبتمبر، وحتى 20 أكتوبر 2020 مع الاستفادة بنسبة التخفيض خلال عام من تاريخ إصدار القسيمة، على الوجهة التي يختارها العميل في التوقيت المناسب له، من أي مكتب من مكاتب مصر للطيران، داخل جمهورية مصر العربية، أو عن طريق مركز الاتصالات1717 من أي محمول أو 090070000 من أي خط أرضي.

الجدير بالذكر أن مصر للطيران، في الوقت الحالي تُسير رحلات مباشرة إلى أكثر من 35 وجهة دولية، ومن المخطط زيادة عدد الوجهات خلال الفترة المقبلة، مع قرار بعض الدول فتح اجوائها مرة أخرى لتشغيل، واستقبال رحلات دولية، في ضوء تداعيات فيروس كورونا.