شكرا لقرائتكم خبر عن 100 مرشح محتمل لمجلس النواب خضعوا للكشف الطبي بالاسماعيلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور السيد عبدالجواد، مدير مستشفى الإسماعيلية العام، أن عدد من تقدم لتوقيع الكشف الطبى وخضعوا للفحوصات الطبية المختلفة من المرشحين المحتملين للبرلمان بلغ 100 مرشح.

وأوضح أنه تم تخصيص مقر خاص بإدارة المستشفى بقسم العيادات لتوقيع الكشف على الراغبين فى الترشح للبرلمان بمدخل خاص من خارج المستشفى لتسهيل مهمتم وإنجازها بسرعة وفقا لتعليمات دكتور سعيد السقعان، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية.

وكشف عبدالجواد تفاصيل الإجراءات الوقائية للوقاية من كورونا لافتا الى انه لا يسمح لأى مرشح محتمل بالدخول دون ارتداء الكمامة ويتم توقيع الكشف الطبى المتكامل عليه سواء نفسيا او عضويا من كافة التخصصات

ورفض الافصاح عما اذا كان اى من المرشحين يعانى من امراض تعوق الاداء البرلمانى سواء نفية او ترتبط بتعاطى المخدرات مؤكدا ان كل التقارير سرية ويتم رفعها للجهات المختصة وفقا لشروط الهيئة الوطنية للانتخابات