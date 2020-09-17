شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «أوقاف القليوبية» يتفقد إدارة بنها أول: تخزين الملفات بالحاسب وتكثيف المرور على المساجد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل الشيخ صفوت أبوالسعود، وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، جولاته بالإدارات للوقوف على أرض الواقع ومتابعة سير العمل بالادارات الفرعية، شملت إدارة أوقاف بنها أول.

أكد وكيل الوزارة على ضرورة استيعاب الموظف للدور المنوط به، وأن الملف المسؤول عنه لابد أن يكون حاضرا في ذهنه للإجابة عن أي استفسار خاص بهذا الملف.

كما كلف «أبوالسعود» بمراجعة كافة السجلات وتخزينها معلوماتيا على أجهزة الحاسب الآلى لسهولة الحصول على أي بيان وقت الحاجة إليه، مشددا على تكثيف المرور على المساجد بصفة دورية لضبط الأداء وحضور العاملين بالمساجد.

كما قام بجولة بالمساجد لمتابعة حملة التنظيف والتعقيم بالمساجد التي تكون يومى الأربعاء والخميس من كل أسبوع، وأكد على ضرورة توجيه المصلين باستمرار الالتزام بالإجراءات الاحترازية بأسلوب غير منفر ومنتهى الحكمة والمرونة ودون تصادم مع المصلين، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة عند المخالفة.

وكيل أوقاف القليوبية خلال متابعة إدارة بنها أول

وكيل أوقاف القليوبية خلال متابعة إدارة بنها أول

وكيل أوقاف القليوبية خلال متابعة إدارة بنها أول

وكيل أوقاف القليوبية خلال متابعة إدارة بنها أول

وكيل أوقاف القليوبية خلال متابعة إدارة بنها أول