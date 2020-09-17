شكرا لقرائتكم خبر عن هل يستجوب رئيس الدولة والحكومة؟.. تعرف على 8 مهام لمجلس الشيوخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، نتائج الجولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ، وهناك العديد من التساؤلات حول اختصاصات هذا المجلس في ظل وجود مجلس النواب؟ ولماذا تم إعادته مرة أخري بعد إلغائه؟ وهل يُسأل الحكومة أو رئيس الجمهورية أمام هذا المجلس؟.

كل هذه التساؤلات يطرحها مواطنون وتجيب عنها "المصري اليوم" موضحة اختصاصات مجلس الشيوخ، وهي:

1- يؤخذ رأيه في مشروعات القوانين والمشروعات المكملة للدستور التى تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.

2- يؤخذ رأيه فيما يحيله رئيس الجمهورية إليه في القضايا التي تتعلق بالسياسة العامة للدولة سواء في الداخل أو الخارج.

3- دراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بتوسيع دعائم الديمقراطية والتعامل مع الأحزاب

4- تعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته في الداخل

5- الاهتمام بالسلام الاجتماعي داخل الدولة، والعمل علي تدعيم لمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة.

6- يؤخذ رأيه في مشروع الخاصة بالخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في الدولة

7- يؤخذ رأيه في الاقتراحات الخاصة بتعديل مواد الدستور من مواد الدستور.

8- يؤخذ رأيه في معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة.

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- هل يُسأل رئيس الدولة أو الحكومة أمام هذا المجلس؟

ينص الدستور أيضا علي أن رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة غير مسؤولين أمام مجلس الشيوخ، بعكس مجلس النواب الذي يحق لأعضائه تقديم استجواب للحكومة والرقابة عليها.

- لماذا تم إعادة مجلس الشيوخ بعد إلغائه؟

مجلس النواب هو الغرفة الوحيدة المسؤولة عن التشريع، وقام بتمرير مشروعات القوانين الاقتصادية والاجتماعية ومختلف مجالات المعيشية، ما شكل عبأ كبيرا عليه، تأكدت معه الحاجة إلى غرفة ثانية تدرس مشروعات القوانين بتأن وتدبر وتبدي الرأي فيها.