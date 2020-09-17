شكرا لقرائتكم خبر عن الانتهاء من مستشفى كفر شكر المركزي بتكلفة 220 مليون جنيه (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتهت وزارة الصحة والسكان من تنفيذ مستشفى كفر شكر المركزي الجديد بمحافظة القليوبية، بتكلفة 220 مليون جنيه.

تم تجهيز المستشفى بـ230 سريرا و14 عناية من إجمالي 20 سريرا، كما تم تركيب جهاز الأشعة المقطعية وتجهيز معمل الكيمياء بالتحاليل الطبية وفتح العيادات الخارجية.

جدير بالذكر ان تكلفة المستشفى تبلغ 220 مليون جنيه، تطوير شامل واستحداث مباني، وتشتمل المستشفى على 29 حضانة للأطفال المبتسرين، و20 سریر عناية مركزة، وقسم استقبال وطوارئ، وقسم عمليات، وقسم مناظير، وقسم الكلى ويحتوي على 42 ماكينة للغسيل الكلوي، إلى جانب العيادات الخارجية للتخصصات الطبية المختلفة، وأقسام الأشعة ومنها الأشعة العادية والموجات فوق الصوتية والأشعة المقطعية، والمعامل بأنواعها المختلفة وبنك الدم، وأجنحة إقامة مختلفة منها المجاني والاقتصادي والفندقي).

وأجرى عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، أمس، جولة تفقدية داخل مستشفى كفر شكر لمتابعة لجنة وزارة الصحة لاستلام المستشفى كفر شكر المركزي.

الإنتهاء من مستشفى كفر شكر المركزي بتكلفة ٢٢٠مليون جنيه تضم ٢٣٠ سرير و٢٠عناية و٢٩ حضانة و٤٢ غسيل كلوي (صور)

الإنتهاء من مستشفى كفر شكر المركزي بتكلفة ٢٢٠مليون جنيه تضم ٢٣٠ سرير و٢٠عناية و٢٩ حضانة و٤٢ غسيل كلوي (صور)

الإنتهاء من مستشفى كفر شكر المركزي بتكلفة ٢٢٠مليون جنيه تضم ٢٣٠ سرير و٢٠عناية و٢٩ حضانة و٤٢ غسيل كلوي (صور)

الإنتهاء من مستشفى كفر شكر المركزي بتكلفة ٢٢٠مليون جنيه تضم ٢٣٠ سرير و٢٠عناية و٢٩ حضانة و٤٢ غسيل كلوي (صور)