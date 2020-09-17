الجريدة الرسمية تنشر تصديق السيسى على اتفاق لإعادة تأهيل الخط الثاني للمترو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القرا رقم ١٤٣ لسنة ٢٠٢٠ بالموافقة على اتفاق التعاون بين جمهورية مصر العربية "الهيئة القومية للأنفاق" وبنك الاستثمار الأوروبي بشأن إعداد دراسة جدوى لإعادة تأهيل الخط الثاني لمترو الأنفاق الموقع في القاهرة بتاريخ ٢٩ يناير ٢٠٢٠. Advertisements ويستهدف الاتفاق تطوير الخط الثاني لمترو الأنفاق وزيادة الطاقة الاستيعابية لتحسين الخدمة بشكل أفضل.

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