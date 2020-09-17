شكرا لقرائتكم خبر عن #مصر_تنهض_مع_السيسي.. مغردون: رفع مصر للقمة ومعه ستصل لمكانة تستحقها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بآلاف التغريدات، جاء هاشتاج #مصر_تنهض_مع_السيسي فى قائمة ترند تويتر فى مصر، بعد تدشينه بساعات قليلة، أعربوا من خلاله عن دعمهم للرئيس عبد الفتاح السيسى وإعجابهم بالمشروعات القومية التى أنجزها الرئيس وكان من شأنها رفع مصر عاليا بعد أن كانت هزيلة وضحية جبابرة النهب والسرقة والخراب، وأيضا تصديهم لدعوات التحريض ضد الدولة المصرية.

وتنوعت تغريدات المدونين من خلال الهاشتاج، حيث قال أحمد المسيرى: "مصر نهضت بفضل هذا الوطنى الأصيل الذى لا يكل جهدا فى رفع مصر إلى القمة بعد أن كانت هزيلة مما فعل بها جبابرة النهب والسرقة والخراب، وما زال يزيل عن جسد الوطن ما خلفه الدمار الذى كان يأكل جسد الوطن شيئا فشيئا"، وقالت مروى البكرى: "انجازاته توازى انجازات الفراعنة".





أما محمد حنفى، فقال: "فى عهد السيسى تنمية ما شاء الله فى كل قطاعات البلد، نهضة صناعية زراعية عمرانية، الأهم من هذا كله القضاء على أخطر جماعة إرهابية على مر التاريخ جماعة الإخوان المتأسلمين الضالين أتباع المجوس"، فيما قال حساب آخر: "مصر فعلا بتنهض وتسمو.. ومع ريسنا إن شاء الله توصل للمكانة اللى تستحقها واتأخرت عليها كتير".



وقالت زهور محمود: "واثقين فى القيادة السياسية وخبرات الريادة، واثقين فى جيشنا وعزيمته وجاهزيته، واثقين فى شرطتنا وصلابتها، واثقين فى نفسنا يا مصريين، نقدر عل الصعب نعدى ونحقق المستحيل، هنبنى بلدنا بأيدينا وبفضل الله زى مقال ريسنا"، فيما قالت جنة الرحمن: "الرئيس الإنسان الغالى حبيب الملايين فخر مصر والعالم، بنحبك ومكملين معاك يا ريس، ربنا يخليك لمصر وتحيا مصر بيك سيادة الرئيس". Advertisements





وقالت سعاد حافظ: "مصر تنهض مع السيسى.. مش هقول أكتر، شوفوا كام مدرسة وكان مستشفى وكام طريق اتبنى مكنوش اتبنوا من خمسين سنة، السيد الرئيس مش بس بيتعامل مع البنى آدم على انه ثروة قومية، ده بيتعامل معاه على إنه أساس الحضارة اللى بيبنيها"، وقالت مايا: "مصر اتغيرت للأفضل معاك يا ريس.. مصر محتجاك، كمل عشان مصر يا ريس"، فيما قال محمد المحمدى: "الشعب المصرى وراك يا ريس، حفظك الله ورعاك وسدد خطاك وتحيا مصر، رغم أنف الخونة الإرهابيين والمتآمرين.. ويحيا السيسى".



























