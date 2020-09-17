شكرا لقرائتكم خبر عن الجمعية الفلكية بجدة: كويكب صغير يحلق قرب الأرض اليوم دون خطورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرصد اليوم الخميس 17 سبتمبر 2020 عبور كويكب صغير قرب الأرض يسمى 2020 RZ6 يبلغ قطره 16 متراً، يتحرك بسرعة 8.7 كيلومتر بالثانية وسيقع على مسافة 0.9 وحدة فلكية أو 345,961.8 كيلومتر ما يعني لا يوجد خطر اصطدامه بالكرة الأرضية ولن يكون مشاهدا بالعين المجردة. وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها ، أنه لو افترضنا أن هذا ا لكويكب في مسار اصطدام مع كوكبنا فإنه سوف يتفكك في اعلى الغلاف الجوي للارض ولا يوجد لذلك تأثير خطير على سلامة الناس. Advertisements للمقارنة في فبراير 2013 اخترق كويكب يبلغ قطره 20 مترا سماء روسيا وانفجر على ارتفاع منخفض وتحررت عنه طاقة عالية جدا تسبب في موجه صدم ناتجة عن الانفجار في السماء أدت لتهشم زجاج المباني و اصابات بشرية بسبب الزجاج المتطاير وتصل قطع صغيرة من تلك الصخرة الفضائية الى سطح الارض في صورة احجار نيزكية. تستغل مثل هذه الفرص لتعلم المزيد حول الكويكبات مثل طبيعة تكوينها فهذه الاجسام مثل الة الزمن من مخلفات تشكل نظامنا الشمسي تحتفظ بالكثير من اسرار تلك الحقبة ومن الممكن ان تخبرنا المزيد عن اصل كوكبنا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجمعية الفلكية بجدة: كويكب صغير يحلق قرب الأرض اليوم دون خطورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.