شكرا لقرائتكم خبر عن مبنى العروض الفنية بمجمع الفنون جامعة حلوان يحاكي دور الأوبرا العالمية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد مبنى العروض الفنية بمجمع الفنون والثقافة في جامعة حلوان، والذي افتتحه أمس الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية عبر الفيديو كونفرانس، طفرة فنية وهندسية يحاكي دور الأوبرا العالمية في تصميمه. وأوضح الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، أن المبنى يضم المسرح الكبير الذي يعد واحداً من أكبر قاعات المسرح بمصر.

ويضم 1404 مقاعد، كما تضم القاعة خشبة المسرح بمساحة 600 متر مربع وعدد 21 ستارة عرض خلفية، تعمل إلكترونيًا بنظام رقمي لتغيير الخلفيات، وغرفة تحكم إلكتروني وبروجيكتور عرض سينمائي وأجهزة تحكم للاضاءة ونظام حركة افقية (اسانسير مسرح) بنظام هيدروليكي بمساحة 40 متر مربع.

كما تشمل القاعة عدد 2 بلكون دخول لبلكونة المسرح و 4غرف بالكواليس، و 6غرف تغيير ملابس بالإضافة إلى 3 غرف للصحافة، و 3 غرف للترجمة، ويتيح المسرح بمبنى العروض الفنية إمكانية إقامة العروض المسرحية والغنائية والموسيقية والمؤتمرات العلمية والدولية وعروض الأفلام السينيمائية والمسابقات الشبابية.

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وأضاف الدكتور اشرف رضا الرئيس التنفيذي لمجمع الفنون والثقافة أن مبنى العروض الفنية يضم أيضا قاعات للمؤتمرات والندوات الثقافية وهي عدد 6 قاعات ملحقة بقاعة المسرح الكبير بمبنى العروض الفنية تم إعدادها وتأثيثها على أعلى مستوى تقني ومجهزة بأدوات العرض والاتصالات التكنولوجية الحديثة.

وتضم قاعات المؤتمرات والندوات الثقافية قاعة تسع 163 فرد بمساحة 155 متر مربع، وقاعة تسع 136 فرد بمساحة 135 متر مربع، عدد (٢)قاعة تسع 110 فرد بمساحة 95 متر مربع، عدد (٢)قاعة تسع 85 فرد بمساحة 100 متر مربع، مما يتيح إمكانية إقامة المؤتمرات الدولية والمؤتمرات العلمية، و مؤتمرات الشباب وغيرها من الفعاليات التي تتطلب إقامة عدة جلسات، بشكل متواز في نفس التوقيت بالإضافة إلى إقامة الندوات والصالونات الثقافية وغيرها.