شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا النقل والرى يبحثان سرعة تطوير وتبطين المجارى المائية ورصف الطرق على جانبيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل و الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى اجتماعاً مشتركاً عبر تقنيه الفيديو كونفرانس وبحضور القيادات التنفيذية بالوزارتين لبحث سبل دفع المشروعات المشتركة بين الجانبين حيث تم مناقشة سرعة إنجاز أعمال التطوير والتأهيل التي تقوم بها أجهزه وزاره الري في المجاري المائية المتقاطعة مع محاور النيل التي تنفذها وزارة النقل حيث يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية .

أكد وزير النقل على أهمية تكثيف أعمال تبطين الترع والمصارف التي تتقاطع مع محاور النيل وكذلك رصف الطرق الأسفلتية على جانبها خاصة مع الأهمية الكبيرة لهذه المحاور في تسهيل الحركة وخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة، والربط بين شبكة الطرق شرق وغرب النيل، ووجه وزير الري بسرعه البدء الفوري في أعمال التأهيل اللازمه للمجاري المائيه المتقاطعه وتشمل تلك تقاطعات المجاري المائية مع محاور ( سمالوط ، حلوان ، عدلي منصور ببني سويف ، ومحور قوص - نقادة ، ومحور كلابشة بأسوان) وذلك للاستفاده من المظهر الجمالي لتلك المجاري المائيه مع المحاور المتميزه المنفذه لخدمه أهالي تلك المحافظات .

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وأشار الوزير إلى أنه سيتم تأهيل جميع الترع عرض قاع أقل من ستة متر والمتقاطعة مع تلك المحاور وبالفعل جاري العمل في بعض هذه الترع وسيتم تدبير الاعتمادات الماليه للترع المتبقية وسيتم البدء في تأهيلها في أسرع وقت ممكن

وتم مناقشة آخر المستجدات الخاصة بالتنسيق مع هيئة ميناء إسكندرية والشركات أصحاب الأراضي المتداخلة مع مشروع تطوير وتوسعه الميناء الصادر بشآنها قرار السيد رئيس الوزراء، كما اتفق الجانبان على استمرار التنسيق بشأن التوسعات الخاصة بكوبرى المنيب علي نهر النيل والتي يتم تنفيذها في إطار الخطة الشاملة لوزارة النقل لتطوير الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى وبما يساهم في سرعة إنجاز المشروع بالتزامن مع إزالة أى معوقات خاصة بمجرى النهر.

وفى ختام الاجتماع أكد الوزيران على ضرورة إستمرار التعاون والتنسيق لسرعه إنهاء كل المشروعات للاستفاده من الاستثمارات المخصصه وتحقيق التنمية المنشودة.