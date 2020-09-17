شكرا لقرائتكم خبر عن 239 ألف طالب يبدأون امتحانات الدبلومات الفنية دور ثان السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى، إن طلاب شهادة الدبلومات الفنية الذين لهم حق دخول امتحانات الدور الثانى للدبلومات الفنية 236 ألف طالب فى دبلوم الثلاث سنوات و3 آلاف فى دبلوم الخمس سنوات بإجمالى 239 ألف طالب وطالبة، موزعين على عدة لجان سير.

وكشف نائب وزير التربية والتعليم، موعد بدء امتحانات الدور الثانى للدبلومات الفنية، موضحا أنها تنطلق السبت 19 سبتمبر الجارى وتستمر حتى 1 أكتوبر المقبل على أن يبدأ تقدير الدرجات بامتحانات الدور الثانى بداية من 29 سبتمبر حتى 3 أكتوبر، ويتم إعلان نتيجة الدور الثانى للدبلومات الفنية 2020 خلال الفترة من 8 حتى 11 أكتوبر 2020.

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وأوضح نائب وزير التربية والتعليم، أنه سيتم إتاحة التظلم على نتيجة الدور الثانى للدبلومات فى اليوم الثانى من إعلان النتيجة حتى يوم 17 أكتوبر، لافتا إلى أنه يتم أتابع كافة الإجراءات الخاصة بتظلمات الطلاب سواء على نتيجة الدور الأول أو الثانى منها إبلاغ الحلبة الذين يحصلون على زيادة درجات بهذه الزيادة.

وشدد نائب وزير التربية والتعليم، على أن الوزارة تطبق كافة الإجراءات الاحترازية لحماية الطلاب من كورونا أثناء أداء امتحان الدور الثانى على رأسها تحقيق التباعد بين الطلاب فى المقاعد والتزامهم الكامل بارتداء الكمامات وقياس درجة حرارتهم أثناء الدخول وتعقيم اللجان وأيضا التزام المراقبين والملاحظين بنفس الإجراءات.