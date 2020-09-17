شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تنتهى من استقبال تظلمات طلاب الثانوية العامة دور ثان على النتيجة والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنتهى اليوم الخميس 17 سبتمبر 2020، وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، من استقبال تظلمات الطلاب المتضررين من نتائج امتحانات الدور الثاني، بعد انتهاء المدة المحددة لقبول التظلمات والتى انطلقت الخميس الماضى.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن إجراءات الاطلاع تمت بمقرات لجان النظام والمراقبة وفقًا لضوابط الاطلاع التي تمت في الدور الأول، وذلك للطلاب المتقدمين لامتحان الدور الثاني بالدرجة الفعلية والطلاب الراسبين فقط، أما الطلاب المتقدمين لامتحان الدور الثاني بقواعد وشروط الدور الثاني لايستفيد من تظلمه.



وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اعتمد خلال الفترة الماضية نتيجة امتحانات (الدور الثاني) لطلاب شهادة اتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2019/2020، بحضور الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة.



وبلغ عدد المتقدمين للدور الثاني 112279 طالب/طالبة، وحضر منهم 111500 طالب/طالبة، وبلغ عدد الطلاب الناجحين 103700 طالب/طالبة بنسبة 93%، كما بلغت نسبة النجاح العامة للثانوية العام هذا العام (دور أول + دور ثاني) 98.6%، علمًا بأن نسبة النجاح العام الماضي كانت 98.3%.