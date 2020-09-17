شكرا لقرائتكم خبر عن الرى تؤكد تركيب جهاز تليمترى بمحطة طلمبات النصر 1 لمراقبة مناسيب المياه..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت الادارة المركزية لنظم الرصد والاتصالات (التليمتري) من تركيب جهاز التليمتري بموقع محطة طلمبات النصر 1 التابعة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء بالادارة العامه لطلمبات النصر حيث تم توصيل كابلات الطلمبات لـ 10 وحدات وبرمجة مجمع البيانات لقراءة حالة 10 وحدات(on/off ) وكذلك وقت التشغيل للوحدات وإدخاله ضمن منظومة التليمتري العاملة .

ووجه الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري ببذل فائق الجهد لضمان استمرارية تشغيل المنظومة الآلية للرصد والاتصال (التليمتري) ، مع تشكيل وتفعيل أداء غرفة عمليات لمراقبة تشغيل المنظومة، لضمان استمرارية تدفق المُخرجات لتوفير بيانات إدارة المياه بصورة لحظية لمتخذي القرار ومسئولي توزيع المياه على مستوى الجمهورية، لاتخاذ القرار الملائم في الوقت المناسب، مع مراقبة مناسيب المياه للتأكد من وصول المياه لنهايات الترع وعدالة توزيع المياه بين مختلف قطاعات المستخدمين.

أوضح الدكتور أيمن إبراهيم رئيس قطاع الرصد والاتصالات، أن المنظومة المتطورة للرصد الآلي (التليمتري) ترتكز على تدفق البيانات من (250) محطة رصد تنتشر عبر النقاط الحاكمة و الفاصلة على امتداد شبكتي الري والصرف لكامل رقعة الجمهورية، وهذه المنظومة أثبت نجاحها كأداة فعالة في توفير بيانات دقيقة و مستمرة على مدار الساعة توضح حالة سريان المياه في المجاري المائية من خلال توفير البيانات بصورة لحظية على الهواتف المحمولة لمتخذي القرار و المسئولين في جميع إدارات الري في مختلف محافظات مصر، وذلك باستخدام أحدث تكنولوجيات نظم الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات و إنترنت الأشياء و بدون أدني تدخل للعنصر البشري.

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أضاف إبراهيم، أن تشغيل المنظومة يأتى في إطار جهود الدولة ووزارة الموارد المائية والرى بتحقيق أقصى إستفادة من الموارد المائية ، وترشيد استخدامها وتلبية احتياجات قطاعات الدولة من المياه حيث تساهم منظومة التيليمتري بفاعلية في مواجهة التحدي المائي بتقنين التصرفات و ترشيد إستخدام المياه.