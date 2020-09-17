اللواء محمد إبراهيم يوسف وزير الداخلية الأسبق يحتفل بزفاف ابنه على كارمة حاتم الشيمي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل اللواء محمد إبراهيم يوسف، وزير الداخلية الأسبق بزفاف ابنه المهندس عمرو، رئيس قطاع العلاقات الحكومية بالشركة المصرية للاتصالات، على "كارمة" ابنة المهندس حاتم الشيمي. وقد أحيا الحفل النجمان محمود العسيلي ومحمود الليثى، بحضور لفيف من الوزراء والشخصيات العامة والأهل والأصدقاء.

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