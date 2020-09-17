بالاجتماعي والمتوسط.. الإسكان: طرح 125 ألف وحدة سكنية جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد عبدالناصر:

وافق مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، خلال اجتماعه، برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على طرح 125 ألف وحدة سكنية (100 ألف وحدة إسكان اجتماعي – 25 ألف وحدة إسكان متوسط)، كمرحلة أولى ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوفير وحدة سكنية لكل مواطن.

وقالت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري: سيتم العرض على مجلس الوزراء لاعتماد أسعار البيع وحدود الدخل بالنسبة لوحدات الإسكان الاجتماعي والإسكان المتوسط، موضحة أن وحدات الإسكان الاجتماعي المقرر طرحها موزعة على عدد من المدن في القاهرة الكبرى ومعظم المحافظات.

وأضافت الرئيس التنفيذي للصندوق: تمت الموافقة على طرح 3869 وحدة بالإسكان الاجتماعي بمساحة 75 م2 (غرفتين وصالة)، بنظام التمويل العقاري لمحدودي الدخل، بالمناطق التالية: السماكين بمحافظة الإسماعيلية، ومشتول السوق بمحافظة الشرقية، وبني مزار بمحافظة المنيا، (المراغة – المنشأة – جهينة – طما – طهطا – مدينة أخميم الجديدة) بمحافظة سوهاج، ومدينة قنا الجديدة بمحافظة قنا.

وأشارت مي عبدالحميد، إلى أن مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وافق على تنفيذ 3 مسطحات محال بالغردقة وحضانة + مسطح محال بمرسى علم وحضانة، لخدمة المستفيدين من الوحدات السكنية بالمرحلة الثانية للإسكان الاجتماعي.