سكرتير الجيزة يتابع استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء بالهرم وكرداسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

تفقد اللواء علاء بدران، السكرتير العام لمحافظة الجيزة، مدرسة الصفا والمروة بحي الهرم والمركز التكنولوجي بمدينة كرداسة لمتابعة انتظام وسير العمل في استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء وسداد رسوم جدية التصالح.

وقالت المحافظة، في بيان، إن ذلك يأتي في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بالمرور على المراكز التكنولوجية والمدارس التي تم تجهيزها لمتابعة انتظام وسير العمل في استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء وإزالة أية معوقات.

ووجه السكرتير العام، بتقديم كافة سبل الدعم والتسهيلات اللازمة للمواطنين الراغبين في التصالح وإنجاز الإجراءات في أسرع وقت ممكن وتقليل الفترة الزمنية التي يقضيها المواطن لإنهاء إجراءات التصالح.

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وأشار إلى أنه بناء على توجيهات محافظ الجيزة، فقد تم تكليف رؤساء الأحياء والمراكز بعدم غلق أي مدرسة أو مركز تكنولوجي قبل مغادرة وإنهاء كافة طلبات المواطنين المتواجدين بداخله.

وحرص بدران، على الالتقاء بعدد من المواطنين للتعرف على المعوقات والمشكلات التي قد تواجههم في تقديم طلبات التصالح والرد على استفساراتهم، موجهاً بتنظيم الأدوار وتوفير أماكن انتظار إضافية لاستيعاب أكبر قدر من المواطنين ودعم المدرسة والمركز التكنولوجي بموظفين إضافيين ومختصين للرد على أي تساؤلات للمواطنين.

وتابع السكرتير العام، أعمال اللجان الفنية بمدينة كرداسة موجها بسرعة البت في الطلبات المقدمة للمواطنين لإنهاء عمليات التصالح وانتظام الانعقاد الدوري للجنة.