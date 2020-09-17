في يوم واحد.. أمن المنافذ يضبط 5 قضايا تهريب بقيمة مليون جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: شنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، حملات لضبط جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها. وأسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة عن ضبط 5 قضايا تهريب أبرزها بضائع أجنبية الصنع -مستلزمات طبية بلغت القيمة والتعويض المالي فيها أكثر من مليون جنيه. وفي مجال الأمن العام، تم ضبط 30 قضية أبرزها انتهاء فترة التصريح، انتحال صفة، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، مخالفات سائقين وعاملين، مخالفات مسطح مائي، وضبط 573 مخالفة مرورية متنوعة.، وضبط 4 قضايا في مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات. تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة وباشرت النيابة التحقيق.

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