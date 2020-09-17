شكرا لقرائتكم خبر عن في البحيرة.. بطاقة لكل حيوان ورقم لكل ماشية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور حسنى عباسى، مدير مديرية الطب البيطرى بالبحيرة، إن المديرية قامت بترقيم وتسجيل 7 آلاف و993 رأس ماشية واستخراج بطاقة حيوان لـ8 آلاف و144 رأس ماشية.

وأشار «عباسى»، في بيان صحفي، الخميس، إلى قيام إدارة الأمراض المشتركة في المديرية والإدارات والتابعة لها بعمل اختبار مرض البروسيلا لـ4 آلاف و125 رأس ماشية، واختبار السل لـ1277 رأس ماشية.

في البحيرة.. بطاقة لكل حيوان ورقم لكل ماشية

من جانبه، أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، تكثيف الجهود للعمل على تنمية الثروة الحيوانية، وحمايتها من الأمراض والوبائيات، وتكثيف حملات الإرشاد والتوعية والحملات البيطرية، وعمل التحصينات الدورية، وسرعة الإبلاغ عن حالات الاشتباه في وجود أمراض وبائية للاسراع في العلاج، حفاظًا على الثروة الحيوانية.

في البحيرة.. بطاقة لكل حيوان ورقم لكل ماشية

في البحيرة.. بطاقة لكل حيوان ورقم لكل ماشية

في البحيرة.. بطاقة لكل حيوان ورقم لكل ماشية