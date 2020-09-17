شكرا لقرائتكم خبر عن التيار الوطني: لم ولن ننضم للقائمة الوطنية الموحدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفى المهندس ياسر قورة، المتحدث الإعلامي باسم التيار الوطني المصري، انضمام التيار للقائمة الوطنية الموحدة التي يقودها مستقبل وطن، مضيفا أن ما تردد حول ذلك لا أساس له من الصحة.

وأكد قورة أن اللواء طارق مهدي سيقود التيار الوطني المصري، وسيكون على رأس القائمة، ولم ولن ينضم للقائمة الوطنية الموحدة.

وألمح قورة إلى أن التيار تم تدشينه وفقا لمبادئ وأسس محددة لن يتم التنازل عنها من قبل اللواء طارق مهدي كعقيدة وطنية وسياسية تم من خلالها تدشين التيار الوطني المصري.

وشدد على أن التيار سيخوض الانتخابات على القوائم الأربع وبرئاسة اللواء طارق مهدي.