شكرا لقرائتكم خبر عن حملة لتطعيم وتحصين الماشية غرب الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نفذ حى غرب الإسكندرية، حملة لتطعيم وتحصين المواشي من الحمى القلاعية في منطقة مينا البصل، وذلك بوجود مسؤولي الطب البيطري والجهات المعنية بالحي. جاء ذلك في ضوء الاهتمام والحفاظ على الثروة الحيوانية، وبناء علي توجيهات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، وباشراف المهندسة سحر شعبان، رئيس حي غرب، وبالتنسيق مع مديرية الطب البيطري. حمله لتطعيم وتحصين الماشية غرب الإسكندرية حمله لتطعيم وتحصين الماشية غرب الإسكندرية حمله لتطعيم وتحصين الماشية غرب الإسكندرية حمله لتطعيم وتحصين الماشية غرب الإسكندرية الوضع في مصر

اصابات Advertisements 101,500

تعافي 86,549

وفيات 5,696

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