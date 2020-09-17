شكرا لقرائتكم خبر عن السبت.. انطلاق مبادرة 100 مليون صحة للاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي بالقليوبية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن الدكتور حمدى الطباخ، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، بدء انطلاق المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة لفحص وعلاج الأمراض المزمنة واكتشاف الاعتلال الكلوي، السبت المقبل، تحت رعاية الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، واللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية.
وقال «الطباخ» إن المبادرة تهدف إلى الاكتشاف المبكر والمتابعة والفحص للحد من الأمراض المزمنة ومنها أمراض الكلى، وتستهدف جميع المواطنين فوق الـ40 عاما ومن 18 إلى 40 عاما والمسجلين لدى قاعدة بيانات 100 مليون صحة بإصابتهم بارتفاع في نسبة السكر وارتفاع بالضغط.
وأوضح «الطباخ» أن الخدمات المقدمة للمواطنين تشمل التوعية والكشف عن مرضى السكر والضغط وأمراض السمنة الاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي وإجراء الفحوصات اللازمة وصرف العلاج الشهرى.
ويشارك في المبادرة فرق مدربة من القطاع الطبي وكذلك فرق ثابتة في الوحدات الصحية وخارجية في بعض مراكز الشباب وغيرها بالإضافة إلى القوافل العلاجية
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تعافي
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