شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق التيار الكهربائي ضمن الخطة الاستثمارية للإضاءة في شوارع المنتزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بناء على تعليمات المهندسة جيهان مسعود رئيس حي المنتزه، وتحت إشراف مدير إدارة الكهرباء وفنيين الإدارة، تم على مدار٤ أيام متواصلة، وبتواجد وكيل إدارة الكهرباء واللجنة المختصة بالإضاءة العامة وجهة تنفيذ الأعمال، تم إطلاق التيار الكهربائي على مشروعات الإضاءة ضمن خطة العام المالي ٢٠١٩/ ٢٠٢٠.

وشملت الأماكن: متفرعات ش٦٢ حتى ش٦٥ بعدد ٦٥ ذراعا مزودا بكشاف ليد ١٥٠ وات، ومتفرعات ش ١٦ الملك بالفلكى بعدد ٤٠ ذراعا مزودا بكشاف ليد ١٥٠ وات، ومتفرعات ش ١٤ بالفلكي بعدد ٦٥ ذراعا مزودا بكشاف ليد ١٥٠ وات، واستكمال إنارة الطريق الواصل من البكاتوشى وحتى المراغى بعدد ٦ أعمدة و٤٦ ذراعا مزودا بكشاف ليد١٥٠ وات.

وبذلك تم إنهاء جميع أعمال إطلاق التيار الكهربائي على مشروعات الإضاءة ضمن خطة العام المالي ٢٠١٩/ ٢٠٢٠.