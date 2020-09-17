شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تعلن استمرار صرف الأسمدة الصيفية من الجمعيات حتى الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد يوسف، رئيس الإدارة المركزية لشئون مديريات الزراعة بوزارة الزراعة، إن الجمعيات الزراعية تواصل صرف الأسمدة الصيفية حتى الأسبوع المقبل، بعدما تقرر مد صرف الأسمدة للزراعات الصيفية من الجمعيات الزراعية، حتى 20 من شهر سبتمبر الجارى، مضيفا أن هناك اجتماعات دورية مع 7 شركات منتجة للأسمدة، لاستكمال حصص مقررات الزراعات الصيفية، وقرار مد الصرف حتى اكتمال النصاب لكل محصول منزرع حسب الحصص المقررة.

وأضاف رئيس شئون المديريات، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إنه جارى الصرف وضخ الأسمدة من مصانع الأسمدة إلى الجمعيات الزراعية، مضيفا أن هناك خط ساخن لتلقى أى شكاوى الفلاحين أو أى اختناقات فى الأسمدة وحلها فورا، هناك تكليفات من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى لجميع مديريات الزراعة ، بالمتابعة الدورية حول توزيع الأسمدة، وتكثيف اللجان المرورية المشكلة المتخصصة فى متابعة الصرف على رأس الغيط لمن يزرع الأرض فعليا، وتطبيق المنظومة الجديدة فى صرف المقررات تلاشيا للأزمات، مؤكدا أن سعر "الشيكارة" ثابت، و هناك غرف مركزية ولجان معاينة ، وتخصيص خط ساخن لتلقى شكاوى المزارعين الأرقام: 0233373421 -0233373359، لتلقى أية شكاوى تتعلق بصرف الأسمدة على مستوى كافة المحافظات.

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وأكد مدير شئون المديريات الزراعية، أن هناك لجان فنية ورقابية منذ بدء الموسم الصيفى لمتابعة عمليات التوزيع لمنع تسرب الأسمدة المدعمة للسوق السوداء، لجميع الزراعات بسعرها المدعم " شيكارة اليوريا 164.5 جنيه، والنترات 159.5 جنيه، وتطبيق المنظومة الجديدة التى يطلق عليها "البركود" لشحنات الأسمدة الزراعية المدعومة منذ بدء خروج السيارات المحملة من المصنع.

وأوضح " يوسف"، أن جميع شركات الأسمدة تعهدت بتوريد حصتها المتفق عليها من قبل وزارة الزراعة لتغطية احتياجات السوق من الأسمدة للزراعات الصيفى ، مشير إلى أن الأسمدة موجودة بمخازن الجمعيات، هناك منشور تم توزيعه على 28 مديرية زراعية تابعة لوزارة الزراعة بمحافظات الجمهورية، منذ بداية موسم الزراعات بصرف مقررات الأسمدة بالكامل بناء على المعاينة على الطبيعة.